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Младежите обърнаха звездна Португалия в Пазарджик до 2:1 за 4 минути в края

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Българската радост след втория гол в Пазарджик Снимка: Startphoto.bg

Младежкият национален отбор на България постигна страхотна победа в квалификациите за европейското догодина, обръщайки звездния тим на Португалия до 2:1 в Пазарджик с попадения в края на мача.

Густаво Варела откри резултата за гостите в 50-ата минута. Тодор Павлов успя да изравни за нашите в 87-та минута, а 4 мин по-късно Александър Маринов донесе пълния обрат.

Това бе първата загуба за лидера в нашата група, чийто капитан Матеуш Фернандеш бе закупен това лято от "Тотнъм" срещу 99 млн. евро за "Уест Хем". В тима има още представители на "Челси" (Жеовани Кенда) и "Рома" (Родриго Мора).

Победата изкачи младежите на третото място с 14 точки, само на една зад Чехия, която направи 1:1 с Азербайджан. Португалия води с 19 точки, а след България са Шотландия с 11, Азербайджан със 7 и Гибралтар без точка. 

Предстои гостуване на Чехия на 30 септември от 19,00 часа и съответно нашите да се преборят за за второто място. България завършва срещу Шотландия у дома на 6 октомври от 19,30 часа. Португалия ще приеме Гибралтар на 30 септември и Чехия на 6 октомври.

Победителите в 9-те групи и най-добрият втори се класират директно за европейското в Албания и Сърбия догодина. Останалите 8 тима, завършили втори, играят баражи за още 4 квоти.

Българската радост след втория гол в Пазарджик
Тодор Янчев (вляво отзад) наблюдава сцена от мача.
Българската радост след втория гол в Пазарджик
Тодор Янчев (вляво отзад) наблюдава сцена от мача.
Българската радост след втория гол в Пазарджик
Тодор Янчев (вляво отзад) наблюдава сцена от мача.

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