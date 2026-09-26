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Италия пак се провали, Зидан дебютира с 1:0 начело на Франция (резултати и голмайстори в Лигата на нациите)

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Снимка: Ройтерс

При старта на втория период като национален селекционер на Роберто Манчини изстрадалата с 3 поредни отсъствия от световно първенство (средното пак с него) Италия се провали отново.

В Рим "адзурите" паднаха 0:2 от Белгия в мач от дивизия "А".

Мика Годс (20) и Доди Лукебакио (69) донесоха победата на гостите.

Легендата Зинедин Зидан дебютира начело на Франция с 1:0 като гост на Турция. Точен бе капитанът Килиан Мбапе (54), който малко след това бе сменен заради контузия.

Други резултати:

Армения - Латвия 2:0

Георгий Арутюнян (31), Артур Гарибян (75)

Грузия - Северна Ирландия 0:1

Шей Чарлз (90+9)

Швеция - Румъния 2:1

Александър Исак (20), Виктор Гьокореш (43); Денис Ман (29)

Унгария - Украйна 0:1

Данило Сикан (42)

Черна гора - Кипър 2:1

Никола Кръсотвич (66-дузпа), Милутин Осмаич (86); Маркъс Едуардс (55)

Полша - Босна и Херцеговина 0:0

Снимка: Ройтерс

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