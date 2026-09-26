Италия пак се провали, Зидан дебютира с 1:0 начело на Франция (резултати и голмайстори в Лигата на нациите)

При старта на втория период като национален селекционер на Роберто Манчини изстрадалата с 3 поредни отсъствия от световно първенство (средното пак с него) Италия се провали отново.
В Рим "адзурите" паднаха 0:2 от Белгия в мач от дивизия "А".
Мика Годс (20) и Доди Лукебакио (69) донесоха победата на гостите.
Легендата Зинедин Зидан дебютира начело на Франция с 1:0 като гост на Турция. Точен бе капитанът Килиан Мбапе (54), който малко след това бе сменен заради контузия.
Други резултати:
Армения - Латвия 2:0
Георгий Арутюнян (31), Артур Гарибян (75)
Грузия - Северна Ирландия 0:1
Шей Чарлз (90+9)
Швеция - Румъния 2:1
Александър Исак (20), Виктор Гьокореш (43); Денис Ман (29)
Унгария - Украйна 0:1
Данило Сикан (42)
Черна гора - Кипър 2:1
Никола Кръсотвич (66-дузпа), Милутин Осмаич (86); Маркъс Едуардс (55)
Полша - Босна и Херцеговина 0:0