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Адриан Андреев отнесе испанец и е на 1/2-финал в П...

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Адриан Андреев отнесе испанец и е на 1/2-финал в Пловдив

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Адриан Андреев Снимка: БФТенис

Адриан Андреев постигна пета поредна победа и се класира за полуфиналите на сингъл на силния международен тенис турнир на клей от сериите ATP Challenger 75 в Пловдив с награден фонд 97 640 евро. Надпреварата се провежда при много добри условия и организация на кортовете на ТК „Локомотив".

25-годишният Андреев, който преди това записа две победи в квалификациите и две в основната схема, разгроми с 6:1, 6:2 Исан Алмасан Валиенте (Испания) за час и 34 минути игра.

Българинът спечели шест поредни гейма от 0:1 до 6:1, за да вземе убедително първия сет. Андреев допусна пробив още в първия гейм на втората част, но спечели следващите пет гейма, за да поведе с 5:1 по пътя към крайната победа с 6:2.

След страхотното си представяне Андреев заработи 26 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица е под №819.

За място на финала Андреев ще играе срещу Йонас Форейтек (Чехия). Срещата е трета на централния корт и ще започне около 16,00 часа в събота.

Входът за всички срещи е свободен.

Адриан Андреев Снимка: БФТенис

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