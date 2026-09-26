Върху шапката на Клоп култово: Един от 83 млн.

Не че е много трудно да се отличиш от недоразумението Юлиан Нагелсман, но само с първия си мач начело на националния отбор Юрген Клоп накара Германия отново да вярва, че може да има силен състав. Нещо, което в последните 8 г. (с изключение на Евро 2024, където бе достигнат 1/4-финал у дома) неумолимо се изпаряваше.

След провала на Нагелсман в Америка на световното първенство Клоп, който е един от символите на треньорската професия през този век в световен мащаб, изпълни мечтата на мнозина немци, ако не е на всички - да стана селекционер на бундестима.

В четвъртък вечерта момчетата на новия треньор направиха 1:1 при гостуването на Нидерландия в мач от дивизия А на Лигата на нациите.

Клоп се появи за мача и го изкара традиционно за него с бейзболна шапка на главата.

Впечатляващ обаче бе надписът отпред над козирката: “Един от 83 млн.” (населението на Германия последно възлизаше на 83 497 147).

Бившият треньор на “Майнц 05”, “Борусия” (Дортмунд) и английския “Ливърпул” има огромна харизма и безспорно е обичан много и в родината си, и по света. С въпросния съвсем кратък надпис Клоп казва много важно нещо на сънародниците си: “Аз съм един от вас - 83-те милиона треньори в Германия и искам същото - да сме отново познатата футболна сила”.

И може да се каже, че немците получиха всички основания (като се изключи изпуснатата в 92-ата минута победа) да обичат отново националния си отбор.

В Амстердам Клоп след 28 месеца треньорска пауза бе познатата стихия от жестове, мимики, викове и експлозивни движения. Футболистите му се раздадоха тотално и отговориха на динамиката на силните домакини. Те играха за родината си, но и за Клоп. Особено при смените се видя, че за краткото време с отбора той е изградил близки отношения с всички.

Трябва да се признае, че макар Нидерландия да изравни в края, преди това вратарят на Германия Марк-Андре тер Стеген направи серия от спасявания. Той бе обявен от Клоп за избор №1 и се отплати веднага за доверието.

Треньорът на Германия демонстрира след мача и прословутото си чувство за хумор. Причината - изравнителният гол. Той дойде след центриране с външен фалц на Рубен ван Бомел и страхотна засечка на Коди Гакпо.

22-годишният асистент е син на бившия капитан на Нидерландия Марк ван Бомел. Той играеше като опорен халф и не се славеше с кой знае каква техника. “Няма начин синът на Ван Бомел да се е научил от него да центрира така. Сигурно е от майка му”, заяви с усмивка, показваща белите му до блясък зъби, Клоп.

И тук всъщност има уловка. Рубен и по майчина линия получава футболни гени. Андра е дъщеря на бившия селекционер на “лалетата” Берт ван Марвайк. Така с дебюта на Рубен се получи нова династия от 3 поколения в националния подобна на вратарите Михайлови у нас (Бисер, Борислав, Николай) и фамилията Малдини в Италия (Чезаре, Паоло, Даниел).