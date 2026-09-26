9 златни медала спечелиха българските кикбоксьори на Световното първенство в Италия

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Девет златни медала спечелиха българските кикбоксьори на Световното първенство за деца, кадети, юноши и девойки в Йезоло, Италия.

В предпоследния ден на шампионата родните представители завоюваха общо 60 отличия.

Шампиони при децата в стил Пойнт файтинг станаха Калоян Любомиров (кат. до 21 кг) и Изабела Иванова (кат. до 21 кг). Състезателката на клуб "МАСАРУ" се наложи в изцяло български финал над Тони Дешева от клуб "СТАР Тийм".

В същия стил при кадетите в залата българският химн звуча в чест на победите на Александра Милушева (кат. до 32 кг), Росина Пейкова (кат. до 37 кг), Рая Маринова (кат. до 42 кг) и Моника Стоянова (кат. до 46 кг). Милушева, Пейкова и Маринова са състезателки на клуб "МАСАРУ", а Стоянова е представителка на "СТАР Тийм".

В стил Лайт контакт при кадетите първенци в своите категории станаха Артем Калиев (кат. до 42 кг) от клуб "Боил" и София Русева (кат. до 32 кг) от клуб "КА ЕЛ Перник".

В стил Фул контакт Калина Спирова триумфира при девойките младша възраст в категория до 44 кг. Във финала състезателката на клуб "СТАР Тийм" се наложи над Улдана Кали от Казахстан.

Десет български състезатели в различните възрастови групи стигнаха до сребърните отличия в стил Пойнт Файтинг. Втори в своите категории останаха Росен Лазаров (клуб "ЮМАЙ РАДУЛОВ"), Велислава Зелямова ("МАСАРУ"), Тодор Портарки ("МАСАРУ"), София Русева ("КА ЕЛ Перник"), Даяна Лазарова ("МАСАРУ"), Елеонора Валентинова ("МАСАРУ"), Теодор Поповски ("МАСАРУ"), Борис Деспотов ("МАСАРУ") и Александър Миланов ("СТАР Тийм"). В стил Лайт контакт Моника Стоянова от клуб "СТАР Тийм" остана втора в категория до 42 кг при кадетите старша възраст.

До момента нашите представители стигнаха и до 40 бронзови медала от планетарното първенство в Йезоло. В стил К1 това са Филип Николов, Александър Златков, Добрил Маринов, Никол Маринова, Ана Пинтева, Габриел Чергански и Мартин Стефанов. Трети в стил Фул контакт са Цветомир Иванов и Ая Спасова. На почетната стълбичка в стил Кик лайт са Тодор Вълев и Никол Колева. В стил Лоу кик с отличия се завръщат Атанас Атанасов, Берг Джелил, Николай Колев, Найден Бакърджийски, Теодора Хаджиева, Станислав Вълев и Моника Стоянова. В стил Лайт контакт на третата позиция са Максим Петров, Божидар Ангелов, Никола Христов, Алекс Жеков, Моника Стоянова, Вероника Бецинска, Габриела Стоянова и Мая Дешева. В стил Пойнт файтинг с бронзови медали се поздравиха Камен Димитров, Кристо Митков, Никола Алексиев, Асен Георгиев, Борис Петков, Вероника Ташукова, Теодора Бързачка, Димитър Керанов, Георги Алексиев, Емануела Добрева, Ванеса Ефремова, Мартин Димитров, Стефан Прокопов и Дарина Цветкова.

В последния ден на световния шампионат (26.09) 13 българи ще атакуват златните медали. Предстоят и отборните надпревари в стил Пойнт файтинг.