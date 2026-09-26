Страхотно състезание за Никола Цолов, запази шанс за титлата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Никола Цолов доказа, че в спорта късата памет помага.

Българският пилот на "Кампос" забрави за кошмара в петък и въпреки че заради наказание от 3 места стартира 11-и във второто основно състезание от Формула 2 в Азербайджан, завърши трети.

Но всъщност втори, защото Алекс Дън получи наказание от 5 секунди за престъпване на линиите в бокса. Същото се случи на Цолов в петък.

Победата е за бразилеца Рафаел Камара, който е начело с 207 т. Никола има 200.

Не е ясно дали това е финалът на сезона. В Абу Даби вече продават билети, а на "Имола" се готвят да ремонтират трибуните.