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Страхотно състезание за Никола Цолов, запази шанс за титлата

Явор Геронтиев

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Никола Цолов Снимка: F2

Никола Цолов доказа, че в спорта късата памет помага.

Българският пилот на "Кампос" забрави за кошмара в петък и въпреки че заради наказание от 3 места стартира 11-и във второто основно състезание от Формула 2 в Азербайджан, завърши трети.

Но всъщност втори, защото Алекс Дън получи наказание от 5 секунди за престъпване на линиите в бокса. Същото се случи на Цолов в петък.

Победата е за бразилеца Рафаел Камара, който е начело с 207 т. Никола има 200.

Не е ясно дали това е финалът на сезона. В Абу Даби вече продават билети, а на "Имола" се готвят да ремонтират трибуните.

Никола Цолов Снимка: F2

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