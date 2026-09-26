Люксембург ни класира на 3 световни първенства

Първият ни мач от Лигата на нациите е срещу Великото херцогство Люсембург довечера в Пловдив.

Познат съперник, като и в предното издание на турнира бяхме в една група с него. И домакинството ни отново бе на стадион “Христо Ботев” в Пловдив, като за първи път не победихме този съперник у дома, а завършихме 0:0. Вероятно всички си спомнят “разораната целина”, на която и двата отбора се измъчиха, за да не си вкарат гол. От титулярите на Илиян Илиев в мача е оцелял само вратарят Димитър Митов. Останалите 10 не са в състава. В същото време в този на съперника личат повече от половината титуляри от 12 октомври 2024 г.

На 15 ноември същата година обаче успяхме да вземем успеха с 1:0 като гости, като гола вкара Адриан Краев в 23-ата минута. Халфът е в състава на Александър Димитров за мача в събота.

Иначе съперничеството ни с херцогството датира от 23 април 1969 г. Мачът е от световните квалификации. И побеждаваме в София с 2:1 след две попадения на Георги Аспарухов-Гунди, първото от дузпа. Джони Леонард намалява също от 11-метров. В херцогството сме доста по-убедителни - 3:1. Там Динко Дерменджиев и Димитър Якимов правят 2:0 до полувремето. След това домакините получават пак дузпа, която е вкарана от бъдещия им селекционер Пол Филип. 7 минути преди края Христо Бонев бележи третото попадение за България.

Квалификациите завършват успешно за националите. Нашите печелят групата и за четвърти пореден път са на световни финали. И то когато там се класираха 16 отбора от целия свят. Сега с тройно повече финалисти гледаме по телевизора.

Отново се падаме с тях и в квалификациите за световното през 1986 г. И на 5 декември 1984 г. у дома громим с 4:0. Головете са за Наско Сираков, Бойчо Величков, Стойчо Младенов и Георги Димитров-Джеки. Иван Вуцов пуска титуляри само двама от провинциални отбори - Николай Арабов от “Сливен” и Атанас Пашев от “Тракия”. Като резерва влиза Пламен Гетов, който е в родния “Спартак” (Плевен), и това е.

В Люксембург играем на 25 септември и бием 3:1. Ги Елерс от “Стандарт” (Лиеж) си вкарва автогол, Костадин Костадинов се разписва за 2:0, а 3:0 прави капитанът ни Георги Димитров. Роби Лангерс намалява от третата дузпа в 4 мача за Люксембург. Точно тази победа ни класира на световното, като завършваме втори в групата с равни точки - по 11 с Франция.

В последния мач падаме 1:2 от ГДР, но немците приключват с 10.

Веднага се падаме в група и за евроквалификациите. И на 30 април 1987 г. ги бием навън с 4:1. Повеждаме с 2:0 след голове на Аян Садъков и Наско Сираков, а след това Роби Лангерс намалява с първия им гол от игра във вратата на България. Лъчезар Танев и Христо Колев-Бащата довършват домакините.

В София на 20 май 1987 г. им слагаме 3:0. Бележат Наско Сираков, Георги Йорданов от дузпа и отново Христо Колев.

Това са едни от най-драматичните квалификации в историята на родния футбол. Преди последния ни мач с Шотландия в София ни трябва победа и отиваме на финалите. Островитяните обаче ни побеждават с гол на Гари Макки и така убиват надеждите ни. Тогава спорим с Ирландия за първото място, като треньорът им Джеки Чарлтън отива на риба, за да не разбере за победата на българите. След това праща кашон уиски и кутия пури на колегата си от Шотландия. Селекционерът Христо Младенов подава оставка. Следва кратък период за Борис Ангелов, един мач, в който треньори се водят Димитър Пенев и Георги Василев-Гочето, 12 мача за Иван Вуцов и два на Красимир Борисов, за да дойде назначаването на Пената и раждането на най-силния отбор на България в историята.

И последното ни участие на световно е, след като сме в една група с княжеството. Гостуването ни е на 8 октомври 1996 г. и печелим с 2:1, като всичко в мача се случва до 36-ата минута. Красимир Балъков открива от дузпа, Роби Лангерс изравнява, а Емил Костадинов носи победата. И на 8 юни 1997 г. в Бургас громим с 4:0. Христо Стоичков от дузпа, Емил Костадинов, Красимир Балъков от втори 11-метров и Йордан Лечков носят победата.

Така стигаме до знаменитата победа с 1:0 над Русия на 10 септември, когато Трифон Иванов отбеляза гола, който ни прати на световното, а руснаците още реват от съдийството на чеха Вацлав Крондъл. И световното е краят на “четвъртите в света”.

Следват евроквалификации за първенството през 2008 г. и още две победи. На 11 октомври 2006 г. Александър Тунчев бележи за 1:0 в княжеството. В София на 12 септември 2007 г. ги отнасяме 3:0 с два гола на Димитър Бербатов и един на Мартин Петров от дузпа. Накрая обаче сме само на точка от Нидерландия за второто място в групата и оставаме извън финалите, като събираме 25 пункта.

За първи път не стигаме на световно от група с Люксембург през 2018 г. На 6 септември 2016 г. в София е страшна драма. Димитър Рангелов открива резултата, но само за две минути бъдещият нападател на ЦСКА Орелиен Йоаким обръща на 2:1 за Люксембург. Марселиньо и Ивелин Попов правят 3:2 за нас, но в добавеното време Флориан Бонерт изравни. И секунди след това Александър Тонев донесе успеха. И серията от 13 поредни победи над този съперник приключи, когато воденият от Петър Хубчев тим направи 1:1 на 10 октомври 2017 г., след изравнително попадение на Ивайло Чочев. Оливие Тил вкарва за домакините.

Първата и единствена контрола с Люксембург е на 20 ноември 2022 г., когато с Младен Кърстаич като наставник направихме 0:0 в херцогството.

