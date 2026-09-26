196 хилядни решиха Формула 1 в Баку, Ръсел удържа победата

Джордж Ръсел с "Мерцедес" успя да спечели първата си победа във Формула 1 от Гран при на Австрия по улиците на Баку. Той тотално доминираше в началото, като натрупа над 10 секунди преднина, но две излизания на колата за сигурност я стопиха и дадоха шансове на Макс Верстапен с "Ред Бул" да го гони до края. Но Ръсел запази 196 хилядни от преднината си.

Ръсел обаче не успя да стопи много от преднината на съотборника си Андреа Кими Антонели. Младият италианец потегли 16-и, след като в петък се удари в стената по време на квалификацията. Но със страхотно каране се добра до петото място.

"Ред Бул" отпразнува промените в колата си с двоен подиум, след като Исак Хаджар стана трети след завръщането си от контузия. Четвъртото място остана за Шарл Льоклер с "Ферари", а съотборникът му Луис Хамилтън е шести.

Арвин Линдблад от "Рейсинг Булс" завърши на седмо място, следван от двата болида на "Хаас" - Естебан Окон и Оливър Беарман. Последната точка бе за Карлос Сайнц с "Уилямс".

Първото излизане на кола за сигурност бе заради удар на Алекс Албън. Малко след подновяването на състезанието Франко Колапинто реши, че на "Алпин" не му трябват точки и два пъти удари съотборника си Пиер Гасли, за да е сигурен, че няма да продължат. Гасли пък извади от строя Ландо Норис от "Макларън". Световните шампиони за конструктори останаха занулени, след като Оскар Пиастри остана 14-и с втория "Макларън".

Следващата седмица е състезанието на легендарата писта "Сепанг" в Малайзия.