Йовичевич гони голямата си мечта с "Лудогорец", и Георги Дерменджиев се завърна в Разград

„Щастлив съм, че съм обратно в „Лудогорец". За мен е чест да бъда треньор на този тим. Когато си вън от клуба, виждаш какво е „Лудогорец" в лигата и в Европа. Това да се върна е като лично предизвикателство за мен. Заедно с хората, които са на голямо ниво се случиха нещата, за да се върна в „Лудогорец"", заяви Игор Йовичевич при повторното си представяне като старши треньор на 14-кратните шампиони.

„Не беше труден изборът ми да се върна. Това беше изборът на сърцето ми. Знам какво се очаква от отбора. Очакванията са много по-високи. Аз вече говорих с моите играчи, очаквам 7-8 футболисти да се върнат от националните отбори, за да направим срещи", добави той.

На въпрос как „Лудогорец" ще се завърне на първото мястото, Йовичевич отговори: „Работа и работа. Аз вярвам в тренировъчния процес, в атмосферата в съблекалнята. „Лудогорец" разполага с футболисти, които имат нужните качества, за да се спечели титлата. Това винаги е била цел номер 1."

„Провалът е част от успеха в живота. Ако искате да печелите в живота, понякога трябва да губите. Така вие може да станете по-добър, мотивацията да е на по-високо ниво. Когато се върнете, да бъдете по-гладни за успех. Това сме ние сега, гладни сме за успехи."

„Нивото на българското първенство е много по-добро. Много треньори и играчи искат да пристигнат да работят в България, в българското първенство. Това, което „Лудогорец" изгради като манталитет е като вирус, което отиде към другите клубове, които искат да се развиват. Напрежението е привилегия в нашата работа. Когато си в зоната на комфорт, никога не е правилният отговор. Най-лесното за мен беше да не дойда. Вече имам требъл, лесно беше да откажа. Дойдох, за да амбицирам играчите, за да постигнем отново същите успехи", допълни хърватският специалист.

„Журналистите винаги говорите за целите на клуба. Аз мисля за следващата тренировка, за следващия ден, как да се подготвя най-добре, за следващата контрола, за първия официален мач с „Арда". Целта е тук, но за да я постигнем, има процес, в който ние вярваме. Резултатите са на база процеса. На база на него идват победите и спечелването на трофеите."

„Имам мечта, сега отново мечтая. Ще реализирам моите мечти с „Лудогорец". Голямата мечта е Шампионска лига. Аз знам какво е това чувство да играеш в Шампионска лига. Искам да го постигна с „Лудогорец", да направим това реалност", каза още Игор Йовичевич.

„Никой от отговорните фактори на „Лудогорец" в клуба не е водил преговори с друг треньор освен с Игор. Разбрахме се много бързо. Той си има негови си цели, които съвпадат с целите на „Лудогорец". Надяваме се заедно да ги изпълним и да върнем титлата в Разград", заяви спортният директор Георги Караманджуков.

„Търсихме човек, който поради това, че наближава октомври, да бъде наясно с атмосферата, обстановката и спецификата на „Лудогорец". „Лудогорец" не е просто клуб. Това е проект, който когато напуснеш, осъзнаваш къде си бил. Имаше хора, които дадоха предостатъчно за клуба. Трябваше свежа кръв, нова сила и нови хора с емоции".

Георги Караманджуков разкри, че един от най-успешните треньори на „орлите" - Георги Дерменджиев се завръща в клуба.

„Той е дал много за „Лудогорец". Един от най-успешните треньори в историята на клуба е. Дерменджиев участва много активно в селекцията. Той ще бъде на разположение на Игор, на нас. С неговия опит и с неговите знания ще бъде полезен за целия клуб", добави спортният директор.