Люксембург изравни на България в Пловдив - 1:1 (На живо)

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България и Люксембург играят при резултат 1:1 в първи мач от дивизия C група 4 на Лигата на нациите.

Резултатът бе открит в 18-ата от Асен Чандъров. Играчът на "Ботев" завърши атака по учебник и така дава аванс на селекцията на Александър Димитров. Така Чандъров ознаменува дебюта си с гол за България.

В 37-ата мин гостите изравниха. Гола вкара Леандро Барейро, който се възползва от груба грешка в защитата на нашите.

На трибуните в Пловдив има около 2 хил. зрителите. А гостите от Люксембург са подкрепяни от около 10 души с бири в ръка.

В 4-ата мин нашите стигнаха до първия си точен удар. Георги Русев центрира от пряк свободен удар. Над всичко бе капитанът ни в този двубой Кристиан Димитров, но ударът на играча на "Левски" попадна право в стража на гостите.

Люксембург отговори мигновено. Вратарят на гостите веднага изрита топката и организира бърза контраатака. От нея Венсан Тил се озова на стрелкова позиция в наказателното поле, но ударът му излезе в аут. 120 секунди по-бързо гостите отново пробваха да застрашат вратата на Наумов, но шутът на Леандро Барейро премина вдясно от гредата.

Гостите продължиха да са по-активни и в 10-ата мин отново бяха близо до гола. Играчите на селекционера Джеф Щрасер разиграха отлично с по едно докосване, а топката стигна до Тил, който с обръщането си залъга наш играч и стреля, но Кристиан Димитров сложи тялото си и парира.

В 11-ата мин Здравко Димитров бе намерен на лявото крило. Бившият играч на "Левски" навлезе навътре към наказателното поле и шутира, но право в ръцете на Морис.

13-ата мин гостите получиха пряк свободен удар фронтално срещу Наумов на около 25 метра. Шутът на играч на Люксембург обаче бе спрян от главата на капитана ни Кристиан Димитров.

В 18-ата мин селекцията на Александър Димитров организира атака по учебник. Асен Чандъров с хубав диагонален пас от центъра намери Здравко Димитров на границата на наказателното поле. Крилото овладя и пусна към връхлитащия на скорост зад гърба му Димитър Велковски, Левият ни бек пък намери влизащият към дузпата Чандъров, който от тази дистанция сам не сбърка - 1:0.

В 26-ата мин пред националите на България се откри нов шанс. Нашите получиха пряк свободен удар на границата на наказателното поле. Зад топката застана Велковски, но шутът му прелетя над гредата.

В 33-ата мин Емил Ценов стреля от дясно в близкия ъгъл по земя, но стражът на гостите Морис изби в корнер.

В 37-ата мин Люксембург изравни. Вътрешният полузащитник Леандро Барейро получи на около 25 метра от наказателното ни поле. Номер 16 в състава на гостите пробва двойно подаване със съотборника си Хамза Кадамани. На гърба на нападателя на гостите бе Кристиан Димитров, но капитанът ни не се намеси добре и топката се озова в Барейро, който сам срещу Наумов не сбърка - 1:1.

Преди мачовете от турнира на УЕФА стана ясно, че лично президентът на БФС Георги Иванов - Гонзо е поставил цел пред тима ни. А именно изкачване в по-горната дивизия.

В предното издание на Лигата на нациите България отново срещна Люксембург. Тогава двубоят в Пловдив завърши 0:0, а при гостуването ни във Великото херцогство победихме 1:0 с гол на Андриан Краев.

Стартови състави:

България: 1. Даниел Наумов, 19. Иван Турицов, 5. Кристиан Димитров, 15. Теодор Иванов, 21. Димитър Велковски, 6. Емил Ценов, 4. Илия Груев, 14. Асен Чандъров, 11. Георги Русев, 20. Лукас Петков, 10. Здравко Димитров.

Люксембург: 1. Антони Морис, 18. Лорен Янс, 3. Енес Махмутович, 13. Дирк Карлсон, 4. Флориан Бонер, 6. Морейра, 16. Леандро Барейро, 11. Венсан Тил, 10. Данел Синани, 7. Айман Дардари, 17. Хамза Кадамани.