"Олимпиакос" на финал за суперкупата на Гърция, Везенков с 14 т.

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"Олимпиакос" на българската баскетболна звезда Александър Везенков се класира за финала на суперкупата на Гърция, след като надви АЕК с 93:80.

Нашето момче се отличи се отличи с 14 точки, 6 борби и 4 асистенции за 25 минути на паркета. Другият български национал в "Олимпиакос" - Коди Милър-Макинтайър, добави 6 точки и 8 асистенции за победителите.

Най-резултатни за тима от Пирея бяха Донта Хол и Хеан Монтеро с по 19 точки.

В спорта за трофея "Олимпиакос" ще се изправи срещу победителя от двубоя между "Панатинайкос" и ПАОК.