Капитанът на България до 19 г. донесе реми срещу Унгария в Сърбия

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Юношеският национален отбор на България до 19 години завърши 1:1 срещу Унгария във втория си двубой от международния турнир „Стеван Вилотич-Челе" в Сърбия. Воденият от Атанас Рибарски състав записа второ поредно равенство в надпреварата след същия резултат срещу домакините в първата си среща.

Унгария поведе в 38-ата минута, но българските национали успяха бързо да възстановят равенството. В 42-ата минута капитанът Калоян Божков се разписа за 1:1, като този резултат се запази до последния съдийски сигнал.

В първия си двубой от турнира България завърши 1:1 срещу Сърбия, а попадението за националите бе дело на Кристиян Горянов.

Последната среща на България в надпреварата е срещу Румъния на 29 септември от 14,30 часа в Сента.

България: Пламен Панев, Борислав Стоичков, Алекс Тунчев, Атанасиос Туфас, Марто Бойчев, Даниел Кирилов, Даниел Манолев, Ростислав Костенски, Радостин Стоилов, Калоян Божков, Веселин Бачев.