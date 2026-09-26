Треньорът на България след историческото поражение от Люксембург: Има психологически проблем с отбора

"Има психологически проблем с този национален отбор".

Това каза след историческата първа загуба на националния ни отбор от Люксембург селекционерът на България Александър Димитров. На старта в Лигата на нациите нашите паднаха 1:2 в Пловдив.

"Не наложихме игрови натиск след първия гол. Не пресирахме. Отдръпнахме се. Но не виня играчите. Те не са виновни. Може би е натрупано с годините този проблем. Той е от гледна точна на психологията, натрупан с години. Повеждаме и дотам. Нашите играчи опитаха всичко", каза Димитров.

Според него националният ни отбор е бил малко по-добър на терена от двата съперника. Димитров изтъкна, че много мрази да губи.

"Боли ме, че за първи път загубихме от Люксембург и то в България. Не искам да правим трагедии. Поемам отговорността за загубата. Следващият мач ще е още по-тежък. Задачите бяха трудни. Имаме предизвикателства. Ако не успеем да вдигнем националния отбор, ще дадем възможността на другите. Няма нужда някой да ни уволнява. Имаме достойнство и ще си тръгнем. Ако не изпълним целите, си тръгваме", каза още Димитров. Селекционерът на България не изключи част от повиканите в мъжкия отбор може да отидат за последните 2 мача на младежите, които имат реален шанс да се класират за европейското първенство до 21 г.

"Този отбор не е на Александър Димитров, а на България. Трябва да се подкрепя националния отбор", призова накрая селекционерът.