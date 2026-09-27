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Илия Груев изрече горчивата истина

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Илия Груев изрече горчивата истина

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Снимка: Startphoto.bg

Нивото ни е лига C. Ние сме там, това е реалността, но на никого не му харесва. Няма какво да мрънкаме, трябва да продължим. С една победа срещу Естония нещата може да се обърнат. Трябва да останем позитивни. Няма друг път.

Този обективен и отговарящ към момента на горчивата истина коментар направи халфът на националния отбор и английския елитен "Лийдс" Илия Груев след загубата в Пловдив с 1:2 от Люксембург при старта в Лигата на нациите.

Пак в града под тепетата тимът на Александър Димитров приема естонците във вторник от 21,45 ч (стадион "Христо Ботев").

"Мисля, че влязохме добре в мача. После от една елементарна ситуация ни вкараха лесен гол, а след това и от статично положение. Те нямаха много ситуации, но ние получихме елементарни голове. На това ниво, когато допуснеш два гола, накрая губиш.

Опитваме се, стараем се. Вкараха ни елементарни голове, а такива мачове се решават в наказателното поле. Ние там направихме две грешки.

Мисля, че трябва да играем с повече самочувствие, повече с топката и по-смело. Можем още да се подобрим. Имаме футболистите, които могат да го направят, и се надявам срещу Естония това да се види", каза още Груев.

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