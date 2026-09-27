България е пета сила в света по кикбокс при подрастващите

България завърши на пети място в класирането на нациите по спечелени отличия от Световното първенство по кикбокс за деца, кадети, юноши и девойки, което се проведе в Йезоло, Италия. Нашите представители завоюваха общо 75 медала - 18 златни, 17 сребърни и 40 бронзови.

Първите четири позиции в подреждането бяха за тимовете на Великобритания (33 златни, 34 сребърни и 34 бронзови), Унгария (28 златни, 21 сребърни и 44 бронзови), Казахстан (25 златни, 20 сребърни и 21 бронзови) и Гърция (20 златни, 24 сребърни и 28 бронзови). След нас останаха силните селекции на Гватемала, Полша, Сърбия, Мексико и Италия.

Българските кикбоксьори показаха отлична резултатност. Със 75 отличия от 175 заявки ефективността на родните състезатели е 43%. При разбивката по стилове страната ни е на второ място в Лайт контакт (4 златни, 2 сребърни и 7 бронзови), трето в Пойнт файтинг (7 златни, 11 сребърни и 14 бронзови), четвърто в К1 (3 златни, 2 сребърни и 7 бронзови) и Кик лайт (3 златни и 5 бронзови). Кадетите ни младша възраст бяха най-добри в тази възрастова група с 4 златни, 3 сребърни и 7 бронзови медала.

В последния ден на Световното първенство Иван Велев от клуб "Оптикс" спечели две титли при юношите в стиловете Лайт контакт и Кик лайт. В първия финал той победи друг наш представител - Теодор Поповски от клуб "МАСАРУ", а във втория се наложи над представителя на Словакия Марко Облак. На татамито триумфираха още Артем Калиев от клуб "БОИЛ" (кадети старша, стил Кик лайт, кат. до 42 кг), Алекс Жеков от клуб "Респект" (кадети старша, стил Кик лайт, кат. до 57 кг) и Симеон Любомиров от клуб "СТАР Тийм" (юноши, стил Лайт контакт, кат. до 69 кг).

На ринга златни медали спечелиха Хелин Хасан от СК "Шуменска крепост" (девойки старша, К1, кат. до 52 кг), Ясен Драгомиров от СК "Боец-Перник" (юноши младша, К1, кат. до 60 кг) и Емилия Станчева от "Фаворит" Долни Чифлик (девойки младша, К1, кат. до 44 кг). Със сребърни отличия се окичиха Костадина Воденова от клуб "Friends", Никола Петров от клуб "Вокил", Стефания Александрова от клуб "Чемпиънс лаб" и Даниел Маринков от "Спартак" Пазарджик.

„Това е едно от най-силните представяния на българския младежки кикбокс. Зад всеки медал стоят години труд на децата, треньорите и семействата им", заяви ръководството на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай.

БККМТ благодари на състезателите, треньорите, съдиите, родителите и всички, които подкрепиха отбора. Следващото голямо изпитание за националите е Европейското първенство в Скопие през ноември.