Шумахер иска Никола Цолов във Формула 1

Бившият пилот от Формула 1 Ралф Шумахер смята, че отборът на "Рейсинг Булс" трябва да привлече 19-годишния български талант Никола Цолов за сезон 2027.

Българинът прави поредния си страхотен сезон, като е сред фаворитите за титлата и в момента изостава само със 7 точки зад Рафаел Камара, при това след страхотно представяне във втория основен старт в Баку.

Цолов тръгна 11-и и успя да завърши втори, а с това впечатли за пореден път специалистите, сред които и бившия пилот Ралф Шумахер.

Братът на 7-кратния шампион от Формула 1 Михаел Шумахер и сам участник сред най-добрите пилоти в света цели 10 години и с 6 подиума в кариерата си, е категоричен, че Българския лъв трябва да бъде част от надпреварата с най-бързите болиди.

Шумахер говори във връзка с решението на "Ред Бул" Лиъм Лоусън да замества контузения Исак Хаджар в тима. Германският бивш пилот е категоричен, че в дъщерния тим - "Рейсинг Булс" трябва да разчитат на Цолов заради неговата младост и перспектива, съобщава бТВ.

"Това е младежкият отбор и точно за това съществува. Лоусън е тук отдавна, върна се в отбора и заслужава своето място. Но ако искаш да се концентрираш върху следващата суперзвезда, трябва да направиш промяна сега. Цолов е обещаващ талант и трябва да дадеш шанс на млад пилот", категоричен е Ралф Шумахер.

Българският пилот вече направи важна стъпка към участие във Формула 1, като в началото на месеца направи задължителните тестове с болид на "Рейсинг Булс" и измина нужните километри.

Решението дали ще го видим сред най-бързите и добри пилоти е изцяло на шефовете му в тима.

Никола бе лидер в класирането при пилотите във Формула 2 преди кръга в Баку, но катастрофа в първия основен старт даде предимство на конкурента му Камара.

Сезонът в шампионата влиза в пауза, като все още не е 100% сигурно, че двата последни старта - в Катар (27-29 ноември) и Абу Даби (4-6 декември) ще се състоят. Възможно е да има и извънреден кръг на писта "Имола" в Италия.