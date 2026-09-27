Десетки спортове и много движение на #BeActive селище и Нощ на спорта пред НДК

Сребърната олимпийска медалистка по художествена гимнастика Боряна Калейн, световната вицешампионка по художествена гимнастика Стилияна Николова, световният вицешампион по бокс Рами Киуан, футболистът Ивелин Попов, европейският рекордьор на 60 метра Христо Илиев и параатлетките Стела Енева и Йоанна Михайлова. Всички те бяха специални гости в #BeActive Селище на спорта и #BeActive Нощ на спорта превърнаха пространството пред НДК в място за спорт, движение и срещи с едни от най-успешните български спортисти.

Двете събития са част от Европейската седмица на спорта #BeActive 2026, организирана от Министерството на младежта и спорта. Демонстрации и разнообразни активности дадоха възможност на посетителите да опитат десетки спортове.

В #BeActive Селище на спорта над 40 спортни федерации, клубове

и организации представиха своята дейност. Посетителите се срещнаха с треньори и състезатели, научиха повече за различните дисциплини и имаха възможност сами да изпробват част от тях.

„Благодаря на нашите партньори, които станаха част от

инициативата и дадоха възможност на посетителите да се докоснат до толкова различни спортове. Това е и основната идея на #BeActive, а именно всеки да намери своя начин да бъде активен", заяви заместник- министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова.

Програмата продължи с #BeActive Нощ на спорта, която съчета

демонстрации, атрактивни изпълнения и музика. Сред специалните гости бяха сребърната олимпийска медалистка по художествена гимнастика Боряна Калейн, световната вицешампионка в многобоя по художествена гимнастика Стилияна Николова, световният вицешампион по бокс Рами Киуан, футболистът Ивелин Попов, европейският рекордьор до 23

години на 60 метра Христо Илиев и параатлетките Стела Енева и Йоанна Михайлова.

„Вдъхновявайте се от големите български спортисти. Не е

необходимо всеки да стане професионален атлет. Важното е да бъдем активни, да спортуваме и това да се превърне в начин на живот", обърна се заместник-министър Тодорова към посетителите.

Сред официалните гости бяха заместник-кметът на Столична

община Десислава Желязкова и началникът на кабинета на министъра на младежта и спорта Дамян Найденов.

За доброто настроение се погрижиха FYRE, Theo и I.N.I., а водещ

беше Деян Славчев – Део.

Европейската седмица на спорта #BeActive е инициатива на

Европейската комисия, стартирала през 2015 г. Оттогава Министерството на младежта и спорта я организира в България като национален координатор. Целта е повече хора да открият ползите и удоволствието от движението и да бъдат активни не само през тази седмица, а през цялата година.