Световният шахмат остави Русия без членство

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Общото събрание на Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) потвърди решението за спиране на членството на Руската шахматна федерация.

Делегатите гласуваха с мнозинство да отхвърлят предложението на шахматните федерации на Армения, Беларус, Куба и Никарагуа за възстановяване на членството на руската централа.

Спортния арбитражен съд (КАС) постанови, че тя нарушава териториалната цялост и суверенитет на Украйна, като организира шахматни събития и дейности в Крим (включително Севастопол), както и в регионите Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие.

Съдът дава на руската федерация 90-дневен срок да прекрати тези дейности и да потвърди официално това пред ФИДЕ. Тъй като срокът изтича, без да бъдат изпълнени условията, ФИДЕ е задължена да наложи временно спиране на членството за срок от 3 години (или докато изискванията на КАС бъдат изпълнени).

„Трябва да се съобразяваме с решенията на Спортния арбитражен съд (КАС). Същевременно се надявам, че ще намерим изход от настоящата ситуация и че един ден Руската шахматна федерация ще бъде напълно възстановена, след като условията на КАС бъдат изпълнени", заяви президентът на ФИДЕ Тимур Турлов.