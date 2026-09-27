Грузинец свири България - Естония

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35-годишният грузински рефер Гога Кикачеишвили бе назначен за втория мач на националите срещу Естония от УЕФА.

През миналия сезон той ръководи мача "Динамо" (Минск) - "Лудогорец" 2:2 след продължения от първия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Това е дебют за грузинеца в Лигата на нациите.

Доста по-известно име ще бъде съдийски наблюдател. Известният белгийски рефер от миналото Франк де Блекере ще дава оценките си за мача. За втори пореден двубой жена е дежурен делегат - сега украинката Анна Бордюгова.