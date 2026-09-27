Васил Терзиев: София отново ще кандидатства за домакинство на Евроволей

Кметът на София Васил Терзиев потвърди, че българската столица отново ще кандидатства за домакинство на Евроволей. Кметът отчита отличната организация и пълните трибуни на първенството този месец, в което България отпадна на осминафиналите от Германия. Ето какво пише Терзиев:

"Поздравления за новия европейски шампион Полша и за всички отбори, които се бориха с характер през цялото първенство.

За България и София беше истинско удоволствие да бъдем домакини на Евроволей. Пълните трибуни, атмосферата около залата, хората в парковете – градът наистина заживя с волейбола. Имаме страхотен повод да се гордеем, че можем да посрещаме такива големи спортни събития.

А на нашите момчета – едно голямо благодаря. За труда, за характера и за емоцията, която създадоха около себе си. Като човек, който обича спорта, знам колко много работа стои зад това да излезеш на терена и да играеш пред цяла България. Една загуба не може да промени това.

В спорта резултатът е само част от историята. Зад него стоят години подготовка, постоянство, много трудни дни и изборът всеки път да продължиш. Затова и подкрепата към нашите момчета трябва да бъде там през целия път.

Благодаря ви, момчета. Най-доброто тепърва предстои за вас.

За София последните две седмици бяха още едно доказателство колко много може да даде спортът на един град. И ще кандидатстваме отново за домакинство на Евроволей – с увереността на град, който вече знае какво е да живее с големия волейбол"