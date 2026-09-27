"Дея" с втори успех за 24 часа срещу "Берое" в Стара Загора

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Волейболистите от "Дея" постигнаха втора убедителен успех в рамките на 24 часа в контрола срещу "Берое" в Стара Загора.

Бургазлии спечелиха с 3:0 гейма, в следващите два допълнителни взеха и четвъртия, а петия в тайбрек заралии записаха 15:11 в тяхна полза. Резултатът в първите четири части е 25:22, 25:21, 25:19, 25:17 за "Дея".

Цветан Соколов отново беше най- резултатен за победителите с 16 точки. Валентин Братоев завърши с 13 точки.

В този мач на позиция 4 му партнираше Ерик Стоев, син на бившия национален селекционер Мартин Стоев.

Заради леки болежки в коляното, старши треньорът на "Дея" Георги Димитров даде почивка на японския посрещач Косуке Хата, който в първата среща отбеляза 10 точки.