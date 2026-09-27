Дамите завършиха 14-и, а мъжете - 34-и, на шахматната олимпиада в Узбекистан

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Женският национален отбор на България завърши на 14-о, а мъжкият - на 34-то място, на XLVI шахматна олимпиада в Самарканд (Узбекистан).

В последния 11-и кръг на турнира и двата български отбора направиха равенства, съобщава БТА.

Жените завършиха 2:2 точки с Латвия, след като Нургюл Салимова победи с черните фигури Лаура Рагуле на първа дъска, на втора и на четвърта с белите фигури Надя Тончева направи реми с Мария Кузнецова, а Гергана Пейчева - с Илзе Берзина. Единственото поражение допусна Белослава Кръстева, която на трета дъска падна от Агнеса Степания Тер-Аветисяна.

По този начин българките завършиха с 15 мач-точки.

При мъжете националите направиха 2:2 точки с Белгия в последния кръг. Радослав Димитров записа единствената победа за българите, след като на четвърта дъска спечели с белите фигури срещу Арбен Дарда. На първа дъска Момчил Петков завърши реми със Сим Меревут, а Мартин Петров завърши по същия начин партията си с Елиас Ружински на втора дъска. На трета обаче белгийците стигнаха до победа чрез Тибо Ванденбуше срещу Кирил Георгиев и така общият резултат бе изравнен.

Със спечелената точка България събра 14 мач-точки, с които раздели позициите от 27-ма до 47-ма.

Шампион при жените е тимът на Китай, който приключи с 20 от възможни 22 мач-точки. На второ място с 18 мач-точки е Казахстан, а бронзът остана за състава на Индия със 17 мач-точки, който изпревари по допълнителни показатели САЩ, Полша, Армения и Монголия.

При мъжете шампиони са домакините от Узбекистан с 20 мач-точки, пред Индия с 18 и Германия също с 18.