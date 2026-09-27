Бленджини: Имаше стрес в момчетата, че трябва да печелим на всяка цена

Селекционерът на волейболния национален отбор Джанлоренцо Бленджини призна, че напрежението е изиграло роля за представянето на България на европейското първенство. Вторите в света отпаднаха на осминафиналите след драматична загуба с 2:3 от Германия пред пръпълнените трибуни в София.

"От всеки един мач, не само от един цял турнир може да научиш много. Най-вече по отношение на изграждането на характера в един отбор. При нашите момчета се получи точно това - на базата на резултатите от миналата година сега логично трябваше да преживеят големите очаквания и стреса от това, че трябва да спечелят на всяка цена", каза Бленджини пред НОВА.

"Още преди първия мач със Северна Македония се усети известно напрежение от големия брой фенове. От всички хора, които следят и подкрепят тяхното представяне. Това е много важна част от развитието и изграждането на състезателите.

Бих погледнал на цялата картина малко по-комплексно – от гледна точка на това, което свършихме през цялото лято. Успяхме да направим някои наистина стойностни неща и важни подобрения в цялостната структура на отбора, със стабилното представяне на двама нови играчи, които намериха своето място и дадоха допълнителна стойност на тима. Със запазването на позицията си в световната ранглиста направихме важна крачка към постигането на нашата най-голяма цел – класирането за Олимпийските игри в Лос Анджелис.

"Още миналата година имах възможност да кажа, че съм наистина поразен от това, което получихме като любов при посрещането след световното първенство. Никога не съм си представял, че нещо подобно може да се случи. Още тогава осъзнах колко дълбока е обичта на българите към този спорт, към този отбор и че това наистина е спорт с големи традиции.

Нещото обаче, което ми направи по-силно впечатление сега, беше обичта и подкрепата на хората след загубата от Германия. Хората дойдоха и ни благодариха за това, което сме направили, въпреки разочарованието."

"Тази връзка надхвърли обикновените отношения между фен и отбор, при които хората се чувстват щастливи и подкрепят отбора само когато има победи. Тук по-скоро става дума за чиста любов, чисто човешко отношение и разбиране за това, че не сме успели, но ще продължим напред."

"Критиките са неизбежна част от нашата работа. Те присъстват винаги, дори понякога когато печелиш, така че аз ги приемам като нещо нормално. По отношение на това дали си взел най-правилните решения, няма как да го знаеш по време на подготовката. Разбира се, може да се появят въпроси, когато не е постигнат резултат, но вече е късно. Ето защо за мен ще бъде важно с моя екип да направим анализ къде не сме се справили както трябва и къде можем да се подобрим.