Загуба на милиони от Ф1 дава шанс на Цолов за титла

Формула 1 може да излезе на загуба, ако отмени последните два старта от сезона в Доха (Катар) и Абу Даби (ОАЕ). Точно заради това се бави и окончателното решение на въпроса, което трябваше да бъде обявено в средата на септември. Сега се премести за средата на октомври. А провеждането на поне един старт там дава шанс на Никола Цолов за титлата във Формула 2.

Всичко идва от такси и договора с телевизиите. През последните две години компанията, която управлява Формула 1 отчита печалба от около 20 милиона лири преди данъците.

Сега обаче може да загуби около 100 милиона такси, ако отмени двата старта в Близкия изток. Към това се добавят и компенсациите на телевизиите, защото календарът е само 22 старта и ще трябва да се компенсират. И така сметките не излизат.

От решението на Формула 1 зависи и краят на сезона във Формула 2, което пряко засяга България. Ако двете състезания се състоят, се разпределят 78 точки общо. При едно - 38.

След три старта в Баку Никола Цолов е на 7 точки от Рафа Камара. Така, ако двата старта се състоят, в битката за титлата остават още Александър Дън - на 18, Габриеле Мини - на 44, Дино Беганович- на 70, и съотборникът на Никола в “Кампос” - на 77. Разбира се, на последните двама ще им трябва чудо, за да направят нещо. Ако остане само един, остават Камара, Цолов и Дън. Разбира се, ако шефовете на Формула 2 решат, че Азербайджан е последното състезание от сезона, всичко приключи с вицешампионска титла на Цолов.

В момента шефовете на състезанието в Абу Даби се правят, все едно няма нищо опасно. И се продават дори билети за състезанието.

В същото време Формула 1 има и резервен план за край на сезона. В момента се покриват всички разходи за подготовката на пистата “Имола” в Италия за последния старт на 6 декември. Изграждат се нови трибуни, чисти се всичко. Състезание на писта “Енцо и Дино Ферари” имаше от 2020 до 2025 година, като четири победи записа Макс Верстапен с “Ред Бул” и една - Луис Хамилтън, когато бе в “Мерцедес”. През 2023 година нямаше заради наводнения в провинция Емилия-Романа.

Точно времето е най-големият проблем в резервния план. По това време в Северна Италия може да падне дори сняг, като в историята на Формула 1 не е имало състезание на подобна писта.

Шефовете на Формула 2 обаче не показват, че биха се навили да последват идеята и да се кара в Италия.

В Баку босът на “Ред Бул” Лоран Мекис обяви, че от екипа имат дългосрочен план за феноменалния български пилот и окончателното решение ще бъде взето в близките месеци. Според слуховете той може да се окаже в японската суперформула, която се смята за една от най-добрите школи преди Формула 1. Но информацията идва от Нова Зеландия, където всички пък следят какво ще се случи с Лиъм Лоусън, който кара за “Рейсинг Булс” или резервния екип на “Ред Бул”.

Феноменалното каране на Никола в събота след черния петък на пистата накара Ралф Шумахер да заяви, че “Ред Бул” трябва моментално да преместят българина във Формула 1 на мястото на Лиам Лоусън, защото могат да пропуснат момента. В пита вече наричат българина Малкия Верстапен.

Големият Верстапен пък остана само на 196 хилядни от секундата от победата във Формула 1, след като след втория рестарт на състезанието турбото на Джордж Ръсел с “Мерцедес” не сработи. Това е най-малката разлика от 20 години насам, но не може да се сравни със състезанието на “Монца” през 1971 г., когато първите пет бяха в 61 стотни, а победата на Питър Гетлин над Франсоа Сивер дойде с 1 десета разлика.

