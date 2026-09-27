Ще се спасим ли от етикета футболно джудже?

За 4 г. не успяхме да победим 4 тима, които всички смятат за най-слабите в Европа

Във футбола всяка година е като нов живот. Започваш на чисто всяка кампания - я квалификации за европейско или световно, я Лига на нациите, обявяваш цели и ако не ги изпълниш, животът продължава. Догодина има нов турнир пред теб - шанс за нещо по-добро. И така кампания след кампания, година след година. Едни успяват, други - не.

Родният

представителен

тим е от

вторите

За пореден път. И то при все че в Лигата на нациите играем с отбори от т.нар. наша черга - Естония, Исландия и Люксембург.

На първи поглед настоящата ни група изглеждаше прекрасна да изпълним целта, поставена лично от най-върховото ниво на футбола ни - президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо - класиране за горната дивизия - тоест или да спечелим потока, или да станем втори и да се изкачим в по-високата група чрез бараж.

Шансовете това да случи даде и така модерната в наше време компютърна симулация.

Но... Още на старта май се видя, че няма да го бъде. И то не само откъм резултат след дебютния ни двубой - срамно и историческо първо поражение от Люксембург 1:2, при това на наш терен. Ами от по-лошото - от играта. Без хъс, без борба, без ясна идея.

Загубата идва от отбор, който няма никакъв успех в най-популярната игра. Тим, смятан допреди 2-3 г. за т.нар. футболно джудже. Или казано на по-прост език - който и където го хване, го бие. Е, ние не можем всеки път. В последните 2 г. срещу селекцията на Люксембург се изправяме за 3-и път - 0:0 в Пловдив, 1:0 за нас като гости, но резултатът лъже, защото съперникът ни смачка и само благодарение на вратаря ни Димитър Митов победихме. И въпросният двубой от събота, когато записахме нов срам, губейки за първи път от този опонент след 17 двубоя без поражение. А след по-малко от 2 седмици ще имаме визита във Великото херцогство.

Май излиза, че и на нас скоро ще ни метнат етикета, който Люксембург имаше. Защото е видимо, че

скромният

съперник вече

може да ни

надиграва

- да кажем, че е веднъж и е било плод на случайност, обаче не е. А скоро нищо чудно и да ни задмине в ранглистата на ФИФА. Само да добавим, че през юни не победихме друг тим, влизащ в графата “джудже” - Молдова 2:2 в контрола. А бившата съветска република е на 49-о място в УЕФА от 54 тима. Преди 3 г. Литва, номер 48 в Европа, ни шокира 0:2 насред Националния стадион “Васил Левски”.

Ако трябва да върнем лентата назад, пък всички си спомнят онова 1:1 с Гибралтар преди 4 г.

Тоест за последните 48 месеца не можем да бием отбори, които допреди това сме смятали, че сами ще паднат и излизат срещу нас само за спорта. Да, ама не.

Има ли как да се спасим да ни наричат истинско футболно джудже, ще стане абсолютно ясно след края на този цикъл на Лигата на нациите. Но... както е тръгнало. Дори Естония вече изглежда като тим, който може да ни вземе нещо - двубоят е във вторник отново е в Пловдив, а прибалтийската страна измъкна 1:1 онзиден срещу фаворита в нашата група Исландия като гост, а на всичкото отгоре изпусна и дузпа в Рейкявик.

Ако сме последни, то със сигурност ще влезем в тази графа официално. Плюсът е, че поне

през тази година

няма изпадане

от турнира

заради преструктурирането на Лигата на нациите. И няма да отидем в най-долната дивизия, където са истинските футболни джуджета.

Но пък и едно такова вече Сан Марино е в нашата дивизия и ще е в нашата урна за жребия за европейското след 2 месеца, което значи, че няма да имаме възможността да се изправим срещу този опонент, за да сверим часовника.

Поне обаче бъдещето изглежда малко по-светло. В лицето на младежите до 21 г., които победиха Португалия в квалификациите за европейското и така запазиха шанс да се класират за форума.

В редиците на сънародниците на Кристиано Роналдо играе Матеус Фернандеш, който струва повече общо от селекциите на “Левски” и “Лудогорец”. Младежът от Португалия бе купен за 99 млн. евро това лято от “Тотнъм”.