Световните шампиони от Испания вече 39 мача нямат загуба

Световният и европейски шампион продължава серията си без поражения и тя вече е от 39 срещи. Дори коварните англичани не успяха вкъщи да стигнат до успеха срещу селекцията на Луис де ла Фуенте. Двубоят, който бе повторение на финала на европейското отпреди 2 г., завърши с успех 3:2 за Испания на “Уембли”. Това е и най-дългата серия без загуба за тима на Испания в историята. Испанците подобриха и европейския рекорд на Италия от 37 мача без загуба – между октомври 2018 и септември 2021 година.

За последно Испания загуби двубой през 2022 г. Тогава иберицийте паднаха 0:2 от Шотландия в квалификациите за европейското през 2024 г.

