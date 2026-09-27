3 повода за радост в "Черноморец" - 3 точки, сватба на капитана и ЧРД на президента

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Три повода за огромна радост и празненства има в лагера на "Черноморец" тази вечер. Футболистите надиграха "Монтана" с 2:0 в мач от 11-ия кръг във Втора лига на стадион "Лазур" и все повече нахлуват в зоната на топ кандидатите за промоция в елита .

Трите точки бяха своеобразен подарък за капитана Крис Добрев, който "изостави" съотборниците си, за да вдигне тежка сватба в Свети Влас в същия ден.

Авансово ЧРД на президента на "акулите" д-р Спасимир Иванов, който след дни, на 1 октомври празнува 65-годишнина честитиха момчетата на треньора Ангел Стойков. 49-годишният специалист остана за мача с "Монтана" и без изгряващата звезда Ростислав Костенски, заради ангажименти с националния отбор до 19 години.

Михаил Цонев с глава вкара за 1:0 в 24-та минута. Валентин Йосков удвои в 71-та.

Очаквано болшинството от футболистите, начело с треньора Ангел Стойков се присъединиха към сватбеното тържество на своя капитан, преминалият през португалския гранд "Порто" Крис Добрев.