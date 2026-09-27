ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хората, които спят по-малко от 5 часа, са с повише...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23634575 www.24chasa.bg

3 повода за радост в "Черноморец" - 3 точки, сватба на капитана и ЧРД на президента

Велизар Маджаров

1556
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Три повода за огромна радост и празненства има в лагера на "Черноморец" тази вечер. Футболистите надиграха "Монтана" с 2:0 в мач от 11-ия кръг във Втора лига на стадион "Лазур" и все повече нахлуват в зоната на топ кандидатите за промоция в елита .

Трите точки бяха своеобразен подарък за капитана Крис Добрев, който "изостави" съотборниците си, за да вдигне тежка сватба в Свети Влас в същия ден.

Авансово ЧРД на президента на "акулите" д-р Спасимир Иванов, който след дни, на 1 октомври празнува 65-годишнина честитиха момчетата на треньора Ангел Стойков. 49-годишният специалист остана за мача с "Монтана" и без изгряващата звезда Ростислав Костенски, заради ангажименти с националния отбор до 19 години.

Михаил Цонев с глава вкара за 1:0 в 24-та минута. Валентин Йосков удвои в 71-та.
Очаквано болшинството от футболистите, начело с треньора Ангел Стойков се присъединиха към сватбеното тържество на своя капитан, преминалият през португалския гранд "Порто" Крис Добрев.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино