Везенков супершампион на Гърция, стана №1 във финала

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Баскетболната ни звезда Александър Везенков бе най-добър за шампиона "Олимпиакос" при спечелването на супекупата.

Във финала тимът на нашето момче надви 101:96 (25:17, 25:19, 24:29, 27:31) срещу ПАОК (Солун) във финалния мач на турнира за Суперкупата на Гърция по баскетбол.

Везенков бе най-резултатният играч на терена с 25 точки, към които добави 10 борби и 2 асистенции и стана MVP.

Друг наш национал - Коди Милър-Макинтайър, записа 5 асистенции за победителите.

"Олимпиакос" спечели трофея за пореден 5-и път.