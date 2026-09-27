Операция за крило на "Дунав"

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Крилото на "Дунав"(Русе) Денислав Минчев отива на операция на менискус през идващата седмица.

Проблемът мъчи от един месец 26-годишният айтозлия. Бързакът отпада от опциите на старши треньора Георги Чиликов поне до края на есенния полусезон в Първа лига.

"Ще търсим човек на позицията на Дени. Засега няма развитие по привличането на Божидар Чорбаджийски.

Работим усилено по подсилване на състава", призна Чиликов пред "24 часа".

Сигурното ново попълнение в "Дунав" е 26-годишният дефанзивен халф Уилям Фонкеу, ритал у нас за "Хебър" и ЦСКА 1948.

"Всичко около него чисто документално е Ок. Подписа до края на сезона, вече е картотекиран, и ще мога да го ползвам още срещу "Септември" на 11 октомври при подновяването на шампионата", добави 48-годишният бургаски специалист.