Първи провал за Клоп начело на Германия (резултати от Лигата на нациите)

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Във втория си мач начело на Германия Юрген Клоп претърпя първия си провал.

След 1:1 в Нидерландия бундестимът падна у дома 0:1 от Гърция в Лигата на нациите.

Срещу чудесно организирането гости, за които преди мача Клоп обяви, че имат "златно" поколение неговите момчета се показаха беззъби в опитите си да стигнат до гол.

За сметка на това южните ни съседи, които наистина имат обещаващи футболисти, вкараха чрез Курбелис в 73-ата мин, а след това не допуснаха опасности пред вратата си.

Други резултати:

Дания - Уелс 2:0

Сърбия - Нидерландия 1:2

Норвегия - Португалия 1:2

Австрия - Косово 3:1

Израел - Ирландия 0:3

Литва - Азербайджан 1:1

Гибралтар - Андора 0:0