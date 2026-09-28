Първи провал за Клоп начело на Германия (резултати от Лигата на нациите)

Във втория си мач начело на Германия Юрген Клоп претърпя първия си провал.
След 1:1 в Нидерландия бундестимът падна у дома 0:1 от Гърция в Лигата на нациите.
Срещу чудесно организирането гости, за които преди мача Клоп обяви, че имат "златно" поколение неговите момчета се показаха беззъби в опитите си да стигнат до гол.
За сметка на това южните ни съседи, които наистина имат обещаващи футболисти, вкараха чрез Курбелис в 73-ата мин, а след това не допуснаха опасности пред вратата си.
Други резултати:
Дания - Уелс 2:0
Сърбия - Нидерландия 1:2
Норвегия - Португалия 1:2
Австрия - Косово 3:1
Израел - Ирландия 0:3
Литва - Азербайджан 1:1
Гибралтар - Андора 0:0