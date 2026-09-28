Само България победи европейския шампион Полша, спря негова серия от 2021 г.

Волейболистите на България напуснаха злощастно домашното европейско в 1/8-финалите след 2:3 от Германия, но след края на първенството може да се похвалят, че са единственият отбор, победил защитилата титлата си Полша.

Във финала момчетата на сръбския селекционер надвиха 3:1 Франция. Титлата е общо трета за мъжете на Полша. Отбор пък не бе защитавал европейската си титла от Италия (2003, 2005).

В последния си мач от групата в София България се пребори за епична победа над действащия шампион. Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим повали с 3:2 поляците и сложи край на победната им серия на континентален форум. “Дружина полска” за последно преди това загуби на 18 септември 2021 г. от Словения в полуфиналите 1:3. След това взе бронза с 3:0 над Сърбия.

През 2023-а спечели и 9-те си срещи, както и първите 4 от групата в столицата ни, преди да дойде сблъсъкът с нашите момчета на 16 септември. Те се наредиха 9-и в крайното класиране.

С новата си евротитла Полша заслужи и квота за олимпийските игри през 2028 г. в Лос Анджелис.