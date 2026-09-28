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https://www.24chasa.bg/sport/article/23635644 www.24chasa.bg

Меси пак вкара от фаул, но "Интер Маями" падна

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Меси по време на мача с "Кълъмбъс Крю". Снимка: Ройтерс

"Интер Маями" загуби 1:2 като гост от "Кълъмбъс Крю" с в мач от Мейджър Лийг Сокър. 

В 28-ата минута. След намесата на ВАР домакините получиха дузпа, която Йосеф Мартинес превърна в гол.

5 минути по-късно Лео Меси изравни от фаул. Геният завъртя топката в мрежата с удар близко до флагчето, където се изпълнява корнер.

Така Меси се доближи на два гола от върха в класацията за най-резултатните изпълнители на преки свободни удари в историята на футбола. Начело по този показател е бразилецът Марселиньо Кариока със 78 гола. Меси е втори със 76.

Джамал Тиаре донесе победата за "Кълъмбъс" с гол в 98-ата мин.

"Интер Маями" остава на третото място в класирането на Източната конференция с актив от 46 точки. "Кълъмбъс Крю" се изкачи до 12-ата позиция с 29 пункта.

Меси по време на мача с "Кълъмбъс Крю". Снимка: Ройтерс
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