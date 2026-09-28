Националите вече са 89-и в света

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Срамната загуба от Люксембург 1:2 на националния ни отбор по футбол даде отражение и в световната ранглиста. След поражението в първия мач от Лигата на нациите нашите губят 8,06 точки от актива си и се свличат с 4 места.

Така вече сме сила номер 89 на планетата. Пред нас са държави като Уганда и Габон. Националният отбор на Люксембург, който напълно ни приземи, все още е зад нас в класацията. Селекцията на Великото херцогство се изкачва с 2 места след успеха над четата на Александър Димитров и вече е 96-и в света.

Плътно зад нашите са представителните отбори на Бенин, Тайланд, Китай, Замбия, Бахрейн и Палестина.

А както е тръгнало, съвсем скоро може да изпаднем и от стотицата.

Следващият ни съперник - Естония (играем утре в 21,45 в Пловдив), заема 127-ата позиция.

Класирането ни пък е най-слабото от година насам. За последно бяхме по-надолу от 89-о място през октомври 2025 г., когато сме 91-и във ФИФА.

Иначе най-лошото ни класиране е през 2012 г., когато в един момент заемаме 96-ата позиция в ранглистата на световната футболна централа.