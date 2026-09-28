Роналдо се цупи, че остана резерва - за първи път от 18 години за Португалия

Португалската звезда и капитан на националния отбор Кристиано Роналдо напусна стадиона, без да благодари на феновете, които присъстваха на мача от груповата фаза "А+ на Лигата на нациите при победата с 2:1 над Норвегия в Осло.

След последния съдийски сигнал Роналдо веднага се насочи към тунела, докато съотборниците му се събраха на терена, за да поздравят 500-те португалски фенове, дошли в Норвегия.

За първи път от 18 години Роналдо гледа цял официален мач на националния отбор от пейката.

"Разчитам на него. Всъщност, преди мача му казах: "Няма да те пусна от началото, ще те пусна по-късно". Но футболът е такъв, а той този път диктуваше неща, които не смятах, че оправдават смяна на върха на атаката. Мачът не съответстваше на характеристиките на Кристиано. Това не означава, че той не може да бъде първи избор за следващия мач с Дания. Отборът е на всички нас и той е капитан на отбора", коментира ситуацията с Роналдо селекционерът на Португалия Жозе Жезус.