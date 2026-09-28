Скалони остава още 4 години начело на Аржентина

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Селекционерът на националния отбор на Аржентина Лионел Скалони е близо до подписване на нов договор с Аржентинската футболна федерация, съобщават местни медии.

Новият договор на 48-годишния треньор се очаква да бъде валиден до световното първенство през 2030 г. Настоящият му контракт изтича през декември.

Скалони е начело на националния отбор от лятото на 2018 г. По време на неговия мандат отборът спечели световната титла през 2022 г. и две титли от Копа Америка. На последното световно първенство, под ръководството на Скалони, Аржентина стигна до финала, където загуби от Испания.

В 104 мача под ръководството на Скалони отборът има баланс от 80 победи, 14 равенства и 10 загуби