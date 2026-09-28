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Ирландците отказват да се ръкуват и навеждат глави по време на химна на Израел

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Ирландците са навели глави по време на израелския национален химн. Снимка: Ройтерс

В политически заредена среща от група 3 на Лига В в Лигата на нациите отборът на Република Ирландия отбеляза два гола за три минути в началото на първото полувреме, за да победи Израел с 3:0 при гостуването си в Дебрецен. 

Преди началото на двубоя ирландците отказаха да се ръкуват със своите съперници и наведоха глави по време на изпълнение на химна на Израел.

Още преди седмица исландеца Хеймир Халгримсон, националният селекционер на Ирландия, заяви по време на обявяването на състава си: "Ние не играем с геноцид, ние играем против геноцид. Ние играем против Израел, ние не играем с Израел", нажежавайки допълнително обстановката около мача.

След третия гол, халфът на "Кардиф Сити" Джак Мойлан свали черната си лента за жертвите в Газа, целуна я и я вдигна високо във въздуха, сякаш сочеше към небето.

Ирландците са навели глави по време на израелския национален химн. Снимка: Ройтерс
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