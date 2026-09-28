Роберто Карлош изгубил 160 млн. евро

Легендарният бразилски защитник Роберто Карлош е загубил почти цялото си състояние след впечатляващата си футболна кариера, което е възлизало на около 160 милиона евро. Световният шампион с Бразилия твърди, че 99 процента от това, което е спечелил по време на кариерата си, е изчезнало поради конфликти с бивш агент и членове на семейството.

„Имах работа с хора, които ме оставиха с празни ръце", разкрива бившата звезда на "Реал" в разговор с португалския Globo. "Поради проблеми с агенти и в семейството ми загубих почти всичко, което съм изградил като футболист. Допуснах грешки и точно затова предупреждавам младите играчи да избягват същите тези капани. Легнах си да спя около полунощ в четвъртък, а в петък ми представиха планина от документи, които никога преди не бях виждал. Осъзнах, че съм загубил целия си труд."

Въпреки милионния удар, бившият ляв бек успява да оправи финансите си.

"Винаги съм мислил какво ще правя след футболната ми кариера. Това означава да изградя наследство като играч и да се възползвам от имиджа си. Когато реших да спра, вече имах лиценз за спортен директор и работех с различни марки", казва бившият защитник.

Бразилецът в момента е посланик на "Реал", клубът, за който е изиграл 527 мача и е спечелил Шампионската лига три пъти. С бразилския национален отбор той има 127 мача и е спечелил световното първенство през 2002 г.