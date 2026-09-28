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Иван Иванов стана едва третият тенисист под 18 г. в топ 500 на света

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Иван Иванов Снимка: БФТенис

Най-добрият български тенисист Григор Димитров записа минимален прогрес в световната ранглиста.

35-годишният хасковец, който отпадна в първия кръг на турнира от сериите "Чалънджър 125" в Сен Тропе (Франция), дърпа с едно място до 126-ото място с 472 точки.

Иван Иванов проби за пръв път в топ 500, изкачвайки се до 485-ото място. Така 17-годишният талант става едва третият тенисист, ненавършил 18 години, който в момента е сред първите 500 позиции.

Адриан Андреев бележи сериозен прогрес след завръщането си на корта през последните седмици, като полуфиналистът от "Чалънджър"-а в Пловдив се изкачва с 215 места и вече е 604-ти.

Водач в топ 10 продължава да бъде Яник Синер (Италия).

Иван Иванов Снимка: БФТенис

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