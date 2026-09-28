Гърция с първа победа над Германия в историята

Гърция победи 1:0 Германия като гост в мач от Лигата на нациите. Успехът предизвика истински фурор уюжните ни съседи, защото бе исторически за тях. Това никога не се беше случвало. За елените това бе първата победа над Бундестима след 11 официални срещи, включително и приятелски.

Последният им приятелски двубой бе непосредствено преди Евро 2024 (през юни 2024 г.), когато Германия спечели трудно с 2:1 след обрат.

"Това беше много важна победа срещу силен съперник и исторически успех за гръцкия национален отбор в Германия. Две победи в първите два мача са от голямо значение за напредването ни в групата. Много сме доволни", коментира селекционерът Иван Йованович.

Колкото до контрола на Германия върху мача, специалистът отговори: "Беше логично, тъй като Германия е качествен отбор. Да, те контролираха играта. От друга страна, ние бяхме много уверени и вярвам, че през второто полувреме, когато успяхме да поемем малко повече инициатива, отколкото през първото, бяхме много по-опасни и в крайна сметка успяхме да победим."