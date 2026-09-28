ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От Саудитска Арабия до Европа по релси през Българ...

Времето София 21° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23637275 www.24chasa.bg

Гърция с първа победа над Германия в историята

3256
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Димитрис Курбелис се радва след победния гол във вратата на Германия. Снимка: Ройтерс

Гърция победи 1:0 Германия като гост в мач от Лигата на нациите. Успехът предизвика истински фурор  уюжните ни съседи, защото бе исторически за тях. Това никога не се беше случвало. За елените това бе първата победа над Бундестима след 11 официални срещи, включително и приятелски.

Последният им приятелски двубой бе непосредствено преди Евро 2024 (през юни 2024 г.), когато Германия спечели трудно с 2:1 след обрат.

"Това беше много важна победа срещу силен съперник и исторически успех за гръцкия национален отбор в Германия. Две победи в първите два мача са от голямо значение за напредването ни в групата. Много сме доволни", коментира селекционерът Иван Йованович.

Колкото до контрола на Германия върху мача, специалистът отговори: "Беше логично, тъй като Германия е качествен отбор. Да, те контролираха играта. От друга страна, ние бяхме много уверени и вярвам, че през второто полувреме, когато успяхме да поемем малко повече инициатива, отколкото през първото, бяхме много по-опасни и в крайна сметка успяхме да победим."

Димитрис Курбелис се радва след победния гол във вратата на Германия. Снимка: Ройтерс
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино