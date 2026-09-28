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https://www.24chasa.bg/sport/article/23637532 www.24chasa.bg

Немец, специалист по спасяване на изпадащи, поема ЦСКА

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Маркус Гиздол

Известният специалист по спасяване на изпадащи отбори Маркус Гиздол е фаворит за треньор на ЦСКА, като само се чака обявяването му.

Кариерата на 57-годишния специалист винаги е свързана с криза в даден отбор. Той има около 30% победи в мачовете, в които е водил отбора. Няма нито един трофей в кариерата си.

Кариерата ни Гиздол стартира в "Залах", следват "Кюхел", "Геслинген", юношите на "Щутгарт", "Улм". След това поема втория отбор "Хофенхайм". След това е помощник на Хуб Стивънс, Ралф Рангик и Сепо Елхолм в първия тим на "Шалке 04". Следват първия тим на "Хофенхайм", "Хамбургер Шпотферайн", "Кьолн", "Локомотив" (Москва) и турските "Самсун" и "Кайзери". В последния си тим се задържа точно 8 мача и е уволнен. 

Маркус Гиздол
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