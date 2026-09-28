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Исторически световен връх за България в спортните танци

Пламена Цакова

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2008
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Световните шампиони при юношите в 10 танца Кристиян Дончев и Мартина Кондаклиева в ритъма на танца. СНИМКА: БФСТ

България покори исторически световен връх в спортните танци. Първият златен медал за страната ни от световно първенство е факт след български триумф на шампионата на планетата за юноши старша възраст.

Кристиян Дончев (14 г.) и Мартина Кондаклиева (15 г.) са новите световни шампиони на WDSF (Светоната федерация по спортни танци) по десет танца при юноши старша възраст. Българската двойка спечели първо място в конкуренцията на общо 25 дуета от 25 държави. 

Кристиян и Мартина са една от водещите двойки в света на танците при юношите. Те се класираха на 4-о място от световното в Кишинев през 2025 г. Година по-късно младежите заслужено се окичиха със златните медали пред очите на родната публика в зала "Младост", Бургас.

19-годишните Артур Власенко и Ивелина Карчева също донесоха медал за България. Те грабнаха бронза в стандартните танци от европейското до 21 години в конкуренция от 39 двойки, представители на 19 държави.

Домакинът на Евровизия 2027 - Бургас, се превърна в световна сцена за две големи международни първенства - световното първенство за юноши старша възраст, 10 танца, както и европейското първенство за състезатели до 21 години, стандартни танци. Организатори бяха КСТ "Бургас" и КСТ "Бургас 1975" с подкрепата на Община Бургас.

Световните шампиони при юношите в 10 танца Кристиян Дончев и Мартина Кондаклиева в ритъма на танца. СНИМКА: БФСТ

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