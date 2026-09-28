Григор Димитров отказа турнир заради контузия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Григор Димитров се отказа от участие на турнира от сериите "Чалънджър 125" в Порто (Португалия).

35-годишният хасковлия получи "уайлд кард" за основната схема и трябваше да играе срещу Даниел Ринкон (Испания), но ще пропусне надпреварата заради контузия в лявото коляно, информира в социалните мрежи португалският журналист Жозе Моргадо.

Така мястото на Димитров ще бъде заето от "щастлив губещ" от квалификациите, в които участва и националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров.

Последната поява на най-добрия тенисист в историята на страната ни бе през миналата седмица, когато допусна поражение в първия кръг на турнира от сериите "Чалънджър 125" в Сен Тропе (Франция).