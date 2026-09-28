Суринам иска головата машина на ЦСКА за национал

Силните изяви и головете на нападателят на ЦСКА Жоел Цварц са привлекли вниманието към него и той е бил потърсен от Футболната асоциация на Суринам за играе за националния тим, пише нидерландското издание Voetbal International.

Цварц премина в ЦСКА от "Локомотив" (Пловдив) през лятото и не спира да вкарва голове, като за момента е №1 в първенството. Според изданието нидерландският нападател е бил потърсен преди домакинския мач на "червените" срещу "Арда", като от суринамската федерация са му обяснили, че той има право да играе за националния тим, тъй като майка му е от Суринам.

Бившият нападател на "Екселсиор" и "АДО Ден Хааг" в Нидерландия е отворен към идеята да играя за Суринам, но за да стане това, трябва да бъдат изпълнени някои условия. Поради несигурността относно последиците от избора на Суринам, Цварц остава предпазлив. Заедно със своя агент той се е свързал в различни власти.

"Чух, че редица суринамци са получили писма за отказване от нидерландското си гражданство", казва нападателят, цитиран от изданието. "Разбира се, аз не искам това. Да се надяваме, че ще се намери решение."