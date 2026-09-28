Добра новина за България: най-опасният нападател на Исландия се контузи

Един от най-опасните нападатели на националния отбор на Исландия Алберт Гудмундсон няма да бъде на разположение за следващите три мача от група 4 в лига "C" на Лигата на нациите, съобщиха от футболната федерация на островната страна.

Исландците играят с България на 3 октомври в Рейкявик на стадион "Лаугардалсвьолур", а също така с Люксембург на 29 септември и с Естония с Талин на 6-и другия месец.

Гудмундсон, който е нападател на "Лацио", има 48 мача и 14 попадения за Исландия. В мача Исландия - Естония Гудмундсон напусна терена през първото полувреме, след като се приземи лошо на рамото си при единоборство.

Той се подложи на ядрено-магнитен резонанс и се оказа, че има изместване на рамото, което ще го извади от терена за определен срок от време. Мястото е фиксирано с шина и той ще замине за Рим, където клубът му "Лацио" ще поеме лечението.

На мястото на контузения Гудмундсон треньорът на исландците Арнар Гунлаугсон повика Торир Йохан Хелгасон - атакуващ халф, който също играе в италианското "калчо" за отбора на "Венеция". Хелгасон има 20 мача и 2 гола за националния тим.