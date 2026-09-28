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https://www.24chasa.bg/sport/article/23638795 www.24chasa.bg

Испания показва световнaтa титла преди мача с Хърватия

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Националният тим на Испания ще покаже отново спечелената световна титла през това лято преди утрешния си двубой срещу Хърватия от Лигата на нациите на стадион "Рамон Санчес Писхуан" в Севиля.

Това е първи домакински мач на тима на Луис де ла Фуенте след триумфа на финала на мондиала срещу Аржентина 1:0 след продължения. Футболистите вече празнуваха по улиците на Мадрид и на някои стадиони в Испания, но досега не са се събирали целият отбор на едни стадион.

Испанците ще се опитат да продължат и серията си от официални мачове без загуба, като вече са изиграли 39 поред. От идването на Луис де ла Фуенте Ла Фурия е спечелила Лигата на нациите (2023), европейското първенство (2024), световното първенство (2026) и има загуба единствено от Португалия след изпълнение на дузпи на финала на Лигата на нациите през 2025.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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