Сензацията от световното Возиня: Бих избрал предишния си живот, този като известен не ми харесва

Вратарят на Кабо Врде Возиня, който стана една от големите сензации на световното първенство, призна, че славата му идва в повече. Стражът на африканците помогна на страната си да стигне до исторически елиминации на мондиала. А отделно изяви му по терените на САЩ, Мексико и Канада му донесоха номинация за наградата „Яшин" за най-добър вратар на годината. Броят на последователите му в Instagram скочи главоломно от 56 000 на 28 милиона души.

„Изгубих спокойствието и тишината си. Вече нямам никакво лично пространство", сподели Возиня пред британския вестник Observer.

„Отивам в ресторант и винаги се намира някой, който иска да се снима с мен или да ми поиска автограф. Или, което е още по-лошо – някой ме снима... Не мисля, че мога да направя нещо по въпроса.." добави Возиня.

Ситуацията засяга и семейството му, тъй като фенове ежедневно се появяват пред дома на майка му в Кабо Верде.

„Мен ме няма там, така че не мога да им помогна", каза Возиня, който през юли напусна португалския втородивизионен клуб "Шавеш", за да се присъедини към чилийския "Коло-Коло".

„Много хора искат да бъдат известни... но виждат само положителната страна на тази реалност. Честно казано, ако трябваше да избирам между живота, който водя днес, и този, който имах преди, бих избрал предишния", завърши вратарят.