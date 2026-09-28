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https://www.24chasa.bg/sport/article/23638971 www.24chasa.bg

Световните вицешампиони с квота за мондиала догодина

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Алекс Николов е надскочил лидера на Германия Георг Грозер, за да направи точка в последния мач между двата отбора, който даде началото на пътя към второто място в света за нас. СНИМКА: FIVB

Мъжкият национален отбор на България по волейбол за мъже официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство през 2027 година в Полша.

Сребърните медалисти от последния мондиал през миналата година във Филипините, си осигуриха квота за форума заради класирането си в ранглистата.

"Нашите момчета си осигуриха място на голямата сцена като №1 сред класиралите се по световната ранглиста отбори. След емоциите от това лято погледът вече е насочен към следващото голямо предизвикателство", написаха на сайта на федерацията.

Световното първенство ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември 2027 година. Сред първите 17 отбора, които се класираха за участие на първенството на планетата, имаше пет европейски - домакинът Полша, защитаващият титлата си тим на Италия, както и Франция, Финландия и Словения, които се класираха съответно на второ, трето и четвърто място на завършилото наскоро Европейско първенство. Другите тимове от Стария континент според рангинка ще бъдат Германия, Украйна, Белгия, Турция, Сърбия, Чехия, Гърция, Румъния, Нидерландия, Дания и Естония.

Алекс Николов е надскочил лидера на Германия Георг Грозер, за да направи точка в последния мач между двата отбора, който даде началото на пътя към второто място в света за нас. СНИМКА: FIVB

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