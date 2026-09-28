Колко "висока топка" е олимпийската квота високите момчета на България?

Цел №1 пред българския волейбол е класиране за олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Доколко тя е осъществима предвид горчивината от европейското първенство? Ще успеят ли "лъвовете" ни да отработят поредната "висока топка", или 12-те олимпийски места ще бъдат запълнени, преди българите да организират "блокадата" си?

Ето каква е системата за спечелване на олимпийските квоти за Лос Анджелис 2028 и какви са изгледите за участие на мъжкия национален отбор на България.

16 години и 4 олимпийски цикъла по-късно страната ни отново ще има реалистичен шанс да участва на най-мащабния спортен форум на планетата. За последно волейболните национали представиха България в Лондон 2012, когато заеха престижното 4-то място.

12-те олимпийски квоти за Лос Анджелис 2028 ще бъдат запълнени по следния начин - едно място е гарантирано на страната домакин, 5 места заемат шампионите от петте континентални първенства (Европа, Азия, Африка, Южна Америка и Северна и Централна Америка). Следващите 3 позиции ще получат най-предно класиралите се отбори от световното първенство през 2027 г., които все още нямат спечелена квота. Последните 3 места ще се заемат от най-високо позиционираните отбори в официалната ранглиста на Международната федерация по волейбол (FIVB), които все още не са се класирали. Ранглистата ще бъде затворена след Лигата на нациите през 2028 г.

До този момент за игрите в Лос Анджелис сигурни места имат: САЩ (домакини), Полша (европейски шампион), Япония (азиатски шампион), Бразилия (шампион на Южна Америка), Куба (победител сред държавите от Северна и Централна Америка) и Тунис (африкански шампион).

Останалите шест квоти зависят от класирането на световното първенство през 2027 г., както и от световната ранглиста. Тъй като Русия взе решение да не участва на световното догодина поради съображения за сигурност, едната квота от ранглистата практически изглежда гарантирана за нея, освен ако не претърпи кошмарен срив.

Ето къде се намира и България в полето "Лос Анджелис".

Въпреки отпадането на 1/8-финал на Евроволей 2026, българите се класираха 9-и на първенството и бяха единствените, които победиха защитилият титлата си отбор на Полша. Страната ни заема 9-о място и в световната ранглиста с 274,55 точки, като зад нас е бронзовият медалист от европейското Финландия. Засега в топ 10 на ранглистата на Международната федерация по волейбол (FIVB) са:

1. Полша – 412.53 точки

2. Италия – 352,16 точки

3. Русия – 352,10 точки

4. САЩ – 348,16 точки

5. Япония – 342,31 точки

6. Бразилия – 323,54 точки

7. Словения – 314,60 точки

8. Франция – 312,98 точки

9. България – 274,55 точки

10. Финландия – 253,56 точки

Вицешампионите ни от последния мондиал вече осигуриха мястото си сред 32-та отбора за световното в Полша догодина, заради класирането си в ранглистата. Това означава, че България има удвоени реалистични шансове да получи "златен" билет за Лос Анджелис 2028 - чрез силно представяне на световното и поддържане и евентуално изкачване до по-предна от настоящата 9-а позиция в ранглистата.

По безоблачни прогнози на олимпийските игри ще участват страните в топ 10 от ранглистата, плюс Куба и Тунис. 4 от тези държави вече имат своите сигурни позиции (САЩ, Полша, Япония, Бразилия). 3-те квоти от световното най-вероятно ще бъдат заети от други 3 представители на топ 10 в ранглистата. При такова стечение на обстоятелството остават 3 държави от челната 10-ка, които ще се борят за своето място в Лос Анджелис, а именно толкова ще са "свободните" позиции за квота чрез класиране в ранглистата. Цел №1 пред българския волейбол изглежда напълно осъществима.