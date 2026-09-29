20 000 евро е келепирът от черното тото с Естония

Класираме се за последно на голямо първенство от група с балтийците

Предстоящият мач на националите с Естония връща спомените от 9 февруари 2011 г. Тогава на терена на хотел “Мардан” в Анталия националите изиграват най-криминалния мач в историята си срещу този съперник. А целият келепир от договора на БФС с фирма “Фути медия”, която е контролирана от тото мафията е 20 000 евро плюс самолетни билети и престой в 5-звезден лукс. Не е ясно колко обаче е можело да се спечели, след като разследването в Унгария показва, че е имало огромни суми на повече от 3 дузпи. И никому неизвестният рефер Колош Лангиел дава 4, за да завършим 2:2.

В крайна сметка всичко приключи с анулирането на двубоя и наказание за съдиите, които се оказаха от аматьорските дивизии на Унгария.

ФИФА официално обяви, че федерациите на България и Естония не носят никаква вина за уредения двубой.

Тогава съставът на Лотар Матеус бе Николай Михайлов (70-Боян Пейков), Станислав Манолев, Станислав Ангелов (46-Николай Бодуров), Иван Иванов, Петър Занев (89-Веселин Минев), Благой Георгиев, Чавдар Янков (66-Христо Янев), Стилиян Петров, Ивелин Попов, Димитър Рангелов (46-Николай Димитров), Димитър Макриев. Всички те останаха без един мач за националния отбор, а Ивелин Попов, който вкара двете дузпи за нас - без две попадения за статистиката.

В книгата си Лотар Матеус разкрива, че е имал съмнения за двубоя, след като ги накарали да играят на хотелски терен. Но в крайна сметка го играят. Около терена са президентът на БФС Николай Михайлов, заместникът му Атанас Фурнаджиев и шефовете в “Левски” и “Литекс” Иво Тонев и Стойчо Стоилов.

Така мачовете ни с Естония остават само два в европейските квалификации за първенството през 2004 г. На 2 април 2003 г. тимът на Пламен Марков завършва 0:0 в Талин. На 6 септември побеждаваме 2:0 след попадения на Мартин Петров и Димитър Бербатов. Само 4 дни по-късно разбиваме Андора като гост с 3:0, а Хърватия пада с 1:2 от Белгия. Така сме недостижими на върха на групата за белгийци и хървати със 17 точки. Хърватите ни бият с 1:0 след гол на Ивица Олич, но отиват на плейоф. Те и Белгия завършват с по 16 пункта. Но в директните мачове хърватите имат 4:0 у дома, а белгийците - само 2:1.

Иначе доста естонци са ритали в родния елит. Първият е националът Йоел Линдпере в ЦСКА. След това се появяват Едуард Ратников в “Берое” и Данил Ратников в “Черно море”. Богдан Вашчук е за кратко в “Левски”. Същото се отнася до Артьом Артюнин и Марк Едур в “Етър”, Никита Баранов в “Берое”, Едгар Тур и Тревор Елхи в “Ботев” (Враца). И последните трима, които играят у нас, са в състава за двубоя с националите. Това са капитанът Карол Мец, ритал за ЦСКА, а сега е в “Бохум”, вратарят Матвей Игонен, пазил в “Хебър” и “Ботев” (Пд) и сега в шведския “Дегерсфорш”, и халфът Йонас Там, също от “Ботев”, а в момента в румънския “Сепси”.

Доста интересна фигура е треньорът им Юрген Хен, който държи всички рекорди по точки и голове в местното първенство с “Флора” (Талин). Той бе само помощник на швейцареца Томас Хьоберли, но от 8 юни 2024 г. пое тима. Договорът му е до догодина с автоматична клауза за подновяване при класиране дори на плейоф за европейското.

Съставът на Естония при равенството с 1:1 с Исландия в първия мач от Лигата на нациите бе: Карл Хейн (“Вердер”, Германия) - Расмус Петсон (“Левадия”), Максим Паскоци (“Гент”), Мартен Куск (“Полония”, Варшава), Карол Мец (“Бохум”), Михаел Шьонинг-Ларсен (“Килмарнък”) - Кевор Палумец (“Кошице”), Маркус Поом (“Тренчин”), Матиас Кайт (“Тюн”) (86-Марукс Сометс, “Кьолдинг”) - Михкел Айнсало (“Левадия”) (61-Патрик Кристал, “Тюн”), Карел Мустма (“Чукарички”) (78-Алекс Там, “Олимпия”, Любляна).

Или в състава има двама шампиони на Швейцария, вратар на “Вердер” и други водещи клубове. Срещу това сме с един Илия Груев.

Националният ни селекционер Александър Димитров има едни европейски квалификации в група с Естония като треньор на младежите. В Талин завършваме 1:1 с гол на Георги Николов, а за естонците - Шаповалов от дузпа. В София на стадион “Александър Шаламанов” ги громим с 6:0, като Николов бележи хеттрик, Роберт Веринг си вкарва автогол и две попадения на Асен Митков и Роберто Райчев. Тогава сме трети в групата след Германия и Полша.

