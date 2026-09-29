Националите от 2020 г. насам - 13 победи в 67 мача

България вече е №89 в света, но поне не може да изпаднем от топ 100 тази година

Темата с националния отбор на България продължава да е все така актуална, най-вече с негативен оттенък. И няма как да е иначе. Загуба, при това неслучайна, от Люксембург си е историческа.

Но да видим какво е постигнал националният ни тим в последните 7 г. От 2020 г. до ден днешен, преди двубоя с Естония тази вечер, представителният ни отбор е изиграл 67 мача - в това число квалификации за европейско и световно, Лига на нациите, новия турнир FIFA Series и контроли. И балансът е 13 победи, 22 равенства и 32 поражения. Или средно по успех и малко на година. И то като се има предвид, че през 2023 г. родният национален отбор завърши без нито един успех календарната година. А през миналата се спасихме от същата участ, като победихме в София Грузия 2:1 в последен двубой от световните квалификации, което бе без значение и за двата отбора.

Най-много победи за периода записваме в Лигата на нациите - общо 4, като те са над Северна Ирландия и Люксембург с по 1:0 в Пловдив през 2024 г. и срещу Гибралтар (5:1) в Разград и Северна Македония в Скопие (1:0) през 2022 г.

В най-новия турнир FIFA Series пък победите са 3. Радостта идва над Танзания (1:0) - през 2024 г., Солономовите острови (10:2) и Индонезия (1:0) през март тази година.

В световни квалификации имаме още 2 успеха - отново над Северна Ирландия, този път 2:1, и Литва 1:0. Въпросните победи са през 2021 г. за мондиала в Катар.

В контроли пък може да се поздравим с успехи над Гибралтар (3:0) през 2020 г., Грузия (4:1) през 2021 г. и Кипър (2:0) през 2022 г.

Накрая излиза, че сме спечелили само над 9 съперника за периода от 7 години до този момент. А в графата провали за сметка на това продължават да се трупат.

Срамната загуба от Люксембург 1:2 на националния ни отбор по футбол даде отражение и в световната ранглиста. След поражението в първия мач от Лигата на нациите нашите губят 8,06 точки от актива си и се свличат с 4 места.

Така вече сме сила номер 89 на планетата. Пред нас са държави като Уганда и Габон. Националният отбор на Люксембург, който напълно ни приземи, все още е зад нас в класацията. Селекцията на Великото херцогство се изкачва с 2 места след успеха над четата на Александър Димитров и вече е 96-и в света.

Плътно зад нашите са представителните отбори на Бенин, Тайланд, Китай, Замбия, Бахрейн и Палестина.

При поражение от Естония ще загубим още точки. Добрата новина е, че няма изглед да изпаднем от топ 100.