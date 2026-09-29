ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

3 млрд. евро за 70 вида социални помощи и услуги, ...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23639109 www.24chasa.bg

Националите от 2020 г. насам - 13 победи в 67 мача

Симеон Демирев

1384
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Очаква се селекционерът на България да направи няколко промени сред титулярите за мача с Естония спрямо този с Люксембург преди дни. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

България вече е №89 в света, но поне не може да изпаднем от топ 100 тази година

Темата с националния отбор на България продължава да е все така актуална, най-вече с негативен оттенък. И няма как да е иначе. Загуба, при това неслучайна, от Люксембург си е историческа.

Но да видим какво е постигнал националният ни тим в последните 7 г. От 2020 г. до ден днешен, преди двубоя с Естония тази вечер, представителният ни отбор е изиграл 67 мача - в това число квалификации за европейско и световно, Лига на нациите, новия турнир FIFA Series и контроли. И балансът е 13 победи, 22 равенства и 32 поражения. Или средно по успех и малко на година. И то като се има предвид, че през 2023 г. родният национален отбор завърши без нито един успех календарната година. А през миналата се спасихме от същата участ, като победихме в София Грузия 2:1 в последен двубой от световните квалификации, което бе без значение и за двата отбора.

Най-много победи за периода записваме в Лигата на нациите - общо 4, като те са над Северна Ирландия и Люксембург с по 1:0 в Пловдив през 2024 г. и срещу Гибралтар (5:1) в Разград и Северна Македония в Скопие (1:0) през 2022 г.

В най-новия турнир FIFA Series пък победите са 3. Радостта идва над Танзания (1:0) - през 2024 г., Солономовите острови (10:2) и Индонезия (1:0) през март тази година.

В световни квалификации имаме още 2 успеха - отново над Северна Ирландия, този път 2:1, и Литва 1:0. Въпросните победи са през 2021 г. за мондиала в Катар.

В контроли пък може да се поздравим с успехи над Гибралтар (3:0) през 2020 г., Грузия (4:1) през 2021 г. и Кипър (2:0) през 2022 г.

Накрая излиза, че сме спечелили само над 9 съперника за периода от 7 години до този момент. А в графата провали за сметка на това продължават да се трупат.

Срамната загуба от Люксембург 1:2 на националния ни отбор по футбол даде отражение и в световната ранглиста. След поражението в първия мач от Лигата на нациите нашите губят 8,06 точки от актива си и се свличат с 4 места.

Така вече сме сила номер 89 на планетата. Пред нас са държави като Уганда и Габон. Националният отбор на Люксембург, който напълно ни приземи, все още е зад нас в класацията. Селекцията на Великото херцогство се изкачва с 2 места след успеха над четата на Александър Димитров и вече е 96-и в света.

Плътно зад нашите са представителните отбори на Бенин, Тайланд, Китай, Замбия, Бахрейн и Палестина.

При поражение от Естония ще загубим още точки. Добрата новина е, че няма изглед да изпаднем от топ 100.

Очаква се селекционерът на България да направи няколко промени сред титулярите за мача с Естония спрямо този с Люксембург преди дни. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино